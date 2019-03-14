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Греф раскрыл главную проблему России 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф назвал главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления. Об этом сообщает РБК.
Такое заявление Греф сделал, отвечая на вопрос журналистов на форуме «Лидеры России». Его спросили о трех основных проблемах страны.
Глава Сбербанка заявил, что хочет назвать только одну проблему — с госуправлением. По его мнению, если появится эффективная система, все остальные проблемы решатся автоматически.
По данным «Интерфакса», в ходе финала конкурса «Лидеры России» Греф назвал либерализм в экономике единственным способом получить эффективный результат. Глава Сбербанка назвал себя либералом и подчеркнул, что ему не стыдно в этом признаться.
По словам Грефа, он не знает ни одной нелиберальной экономической системы, которая дает эффективный результат. Так он прокомментировал слова одного из финалистов конкурса, заявившего, что экономика СССР быстро росла при Иосифе Сталине. Греф возразил, что быстрый рост и эффективный рост — это не одно и то же.
Комментарии
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
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