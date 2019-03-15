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Болгария станет полем битвы новой холодной войны 

Рамблер 58 минут назад
Болгария стала полем битвы в новой холодной войне, пишут «Вести Экономика».
На прошлой неделе глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Болгарию. По данным издания, главной целью визита было «изучение возможности» продления газопровода «Турецкий поток» до Болгарии, чтобы после этого продлить его до Сербии и Центральной Европы.
Однако помешать реализации этой задумки может тот «факт», что, «по сути», ныне Болгария является «послушно» выполняющим указания «вассалом» США и Евросоюза.
При этом если ЕС заинтересован в «Турецком потоке», то США — нет. Америка хочет, чтобы европейские страны покупали сжиженный природный газ, который добывает она.
По этой причине США могут сделать попытку помешать продлению российского трубопровода, что уже сейчас делает Болгарию местом «жесткого противостояния» и «важным полем битвы» новой холодной войны.
«Пока неясно, кто окажется победителем в этой борьбе за влияние», — отмечает издание.
Комментарии78
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , ЕС , Правительство РФ
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