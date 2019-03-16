Гуаидо заявил о контроле над американской «дочкой» PDVSA

Лидер оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуаидо заявил, что контролирует подразделение венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в США Citgo.

"Они хотели все украсть, но у нас есть контроль над Citgo и лицензия для продолжения деятельности компании, что спасает важный актив государства", — написал Гуаидо в своем аккаунте в Twitter.

Накануне США продлили до 28 апреля лицензии для "дочек" венесуэльской PDVSA — Citgo и PDV Holding, Inc — на совершение некоторых сделок. При этом минфин подчеркивает, что это действие по-прежнему препятствует получению средств правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро . 49,9% акций Citgo находятся в залоге у российской "Роснефти"

В конце февраля Citgo заявила, что приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании. Позже СМИ сообщили, что подразделение разорвало связи с PDVSA.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. CITGO и PDV Holding, Inc являются дочерними предприятиями PDVSA. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.