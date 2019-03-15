России предрекли лидерство в добыче газа

Россия может выйти на первое место в мире по добыче природного газа, заявил глава Shell Бен ван Берден.

«Россия уже является крупнейшим мировым экспортёром природного газа и обладает крупнейшими в мире коммерческими запасами газа. Сегодня Россия занимает второе место в мире по производству природного газа — однако в состоянии выйти на первое», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, РФ обладает огромными возможностями и потенциалом в этой сфере. Он напомнил, что всего за 20 лет российской компании «Газпром» удалось реализовать несколько крупных проектов. Среди них — «Северный поток» и первое в стране производство СПГ на заводе «Сахалин-2». Сейчас газовый гигант совместо с Shell работает над проектом «Балтийский СПГ».

В настоящее время первое место в мире по добыче газа занимают Соединённые Штаты. По данным управления энергетической информации Минэнерго государства, в 2018 году стране удалось добыть 861,5 миллиардов кубометров прирродного ресурса. Россия же произвела 725 миллиардов кубометров.