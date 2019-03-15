России предрекли лидерство в добыче газа 

Россия может выйти на первое место в мире по добыче природного газа, заявил глава Shell Бен ван Берден.
«Россия уже является крупнейшим мировым экспортёром природного газа и обладает крупнейшими в мире коммерческими запасами газа. Сегодня Россия занимает второе место в мире по производству природного газа — однако в состоянии выйти на первое», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, РФ обладает огромными возможностями и потенциалом в этой сфере. Он напомнил, что всего за 20 лет российской компании «Газпром» удалось реализовать несколько крупных проектов. Среди них — «Северный поток» и первое в стране производство СПГ на заводе «Сахалин-2». Сейчас газовый гигант совместо с Shell работает над проектом «Балтийский СПГ».
В настоящее время первое место в мире по добыче газа занимают Соединённые Штаты. По данным управления энергетической информации Минэнерго государства, в 2018 году стране удалось добыть 861,5 миллиардов кубометров прирродного ресурса. Россия же произвела 725 миллиардов кубометров.
Ранее, как писал News.ru, Минприроды подсчитало стоимость всех полезных ископаемых в России. Запасы природного газа оценили в 11,3 трлн рублей. Общая стоимость ресурсов, по оценкам ведомства, составляет 55,2 трлн рублей, что соответствует 60% ВВП 2017 года.