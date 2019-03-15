Керченский пролив признали помехой для дружбы США с Украиной

В США сочли ситуацию в Керченском проливе помехой для поставок своего СПГ Украине

Ситуация вокруг Керченского пролива осложняет перспективы продажи сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, заявил первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

«Не знаю, какие там планы. Ситуация, конечно, немного изменилась», — передает его слова РИА «Новости».

США добиваются расширения поставок своего СПГ за счет Европы и в частности Украины. Для этого Вашингтон пытается навязать Европе запрет строительства «Северного потока — 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о газовом плане Украины на случай прекращения транзита с Россией, который, возможно, включал в себя также получение газа из США.

Напомним, 25 ноября украинские корабли совершили провокацию в Черном море: незаконно пересекли границы России и были задержаны.