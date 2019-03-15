Россия потребует компенсацию за Крым от Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько потеряла экономика Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины. Как сообщает РИА Новости, после подсчетов Россия потребует от Украины компенсацию.

Такое заявление Володин сделал на совместном заседании Совета Госдумы с Госсоветом Крыма.

По мнению спикера Думы, украинские власти поступили с Крымом «очень и очень непорядочно», нарушив права крымчан на родной язык. Также он заявил, что Киев разрушил крымскую экономику.

«Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала», — заявил Володин.

Подсчетом ущерба, по его словам, займутся профильные комитеты Госдумы. После этого Россия потребует компенсации от Украины «через европейские парламентские структуры».

Володин отметил, в 2018 году валовый региональный продукт Крыма составил 217 тысяч 200 рублей на душу населения. По этому показателю Крым занял 40-е место в России, хотя пять лет назад был на предпоследнем месте.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. В 2015 году в Генпрокуратуре РФ заявили, что решение о передаче Крыма Украинской ССР, принятое в 1954 году, противоречило основным законам РСФСР и СССР. Президиум Верховного Совета СССР не обладал необходимыми полномочиями для принятия таких решений.

В Госдуме заявляли, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года. По мнению депутатов, это положило бы конец спорам по поводу полуострова.