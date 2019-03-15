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Россия увеличивает поставки нефти в США вместо Венесуэлы 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия увеличила поставки нефти в США примерно до 150 тыс. б/с и воспользовалась санкциями против Венесуэлы, сообщается в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
"Мы должны ожидать развития событий в Венесуэле и, если произойдет коллапс производства, это может дать возможность другим производителям увеличить сопоставимые объемы поставок. Венесуэла в настоящее время поставляет около 400 тыс. баррелей в сутки в Китай и Индию. Другие страны-производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои поставки в США с относительно скромных уровней до примерно 150 тыс. баррелей в сутки", — сообщается в обзоре.
Геополитика остается основным фактором, который может нарушить сложившийся баланс на рынке.
Поставки из РФ в США начали расти с конца прошлого года. В декабре 2018 г. поставки российской нефти в США выросли до 134 тыс. с 49,5 тыс. баррелей в сутки в ноябре.
США в 2021 г. станут чистым экспортером нефти. С ростом производства в Канаде и перемещением большей части канадского экспорта на нефтеперерабатывающие заводы США это стимулирует рост экспорта нефти США. Уже в этом году танкерный экспорт нефти США выведет баланс поставок на положительный уровень, а к 2024 г. чистый экспорт вырастет почти до 4 млн баррелей в сутки.
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