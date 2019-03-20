Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.34
73.06
73.29
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
68.42
+0.03 Золото
1313.91
+0.92 РТС
1226.26
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1443
+0.0135
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02

В Минтруде объяснили рост числа безработных в России 

Парламентская газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: ПГ
Рост количества официально зарегистрированных безработных россиян с начала 2019 года вызван увеличением с января пособия по безработице, сейчас ситуация не вызывает обеспокоенности, сообщили в пресс-службе Минтруда, передаёт ТАСС.
«Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице», — указали в ведомстве.
В Минтруде отметили, что рост безработицы также обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер. Так, с января по март наблюдается волна роста числа безработных, а в апреле-октябре она сменяется волной снижения их количества, после чего, в осенне-зимний период, безработица снова растёт.
В ведомстве отметили, что Минтруд внимательно следит за ситуацией с обращениями в органы службы занятости, и сейчас она не вызывает обеспокоенности. «В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 миллиона человек в среднегодовом исчислении», — заметили в министерстве.
С 1 января текущего года впервые за десять лет были увеличены размеры пособия по безработице. Сумма минимального пособия выросла с 850 до 1,5 тысячи рублей, а максимального — с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей. Для безработных предпенсионеров размеры минимального и максимального пособия составляют 1,5 тысячи и 11,2 тысячи рублей соответственно.
По данным мониторинга Минтруда, с 9 января по 13 марта этого года общее число официально зарегистрированных безработных выросла на 116, 4 тысячи человек до 810,9 тысячи. С 6 по 13 марта рост безработицы был зафиксирован в 73 российских регионах, за этот период численность безработных увеличилась на 1,1 процента.
Парламентская газета: последние новости
В Турции соединили морскую и прибрежную части «Турецкого потока» Топилин: на поддержку семей с детьми-инвалидами направят дополнительно 70 млрд рублей Путин назвал условие для отмены санкций против ЕС
Комментарии1
Экономика , Минтруд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение