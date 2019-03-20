В Минтруде объяснили рост числа безработных в России

Рост количества официально зарегистрированных безработных россиян с начала 2019 года вызван увеличением с января пособия по безработице, сейчас ситуация не вызывает обеспокоенности, сообщили в пресс-службе Минтруда, передаёт ТАСС

«Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице», — указали в ведомстве.

Минтруде отметили, что рост безработицы также обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер. Так, с января по март наблюдается волна роста числа безработных, а в апреле-октябре она сменяется волной снижения их количества, после чего, в осенне-зимний период, безработица снова растёт.

В ведомстве отметили, что Минтруд внимательно следит за ситуацией с обращениями в органы службы занятости, и сейчас она не вызывает обеспокоенности. «В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 миллиона человек в среднегодовом исчислении», — заметили в министерстве.

С 1 января текущего года впервые за десять лет были увеличены размеры пособия по безработице. Сумма минимального пособия выросла с 850 до 1,5 тысячи рублей, а максимального — с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей. Для безработных предпенсионеров размеры минимального и максимального пособия составляют 1,5 тысячи и 11,2 тысячи рублей соответственно.

По данным мониторинга Минтруда, с 9 января по 13 марта этого года общее число официально зарегистрированных безработных выросла на 116, 4 тысячи человек до 810,9 тысячи. С 6 по 13 марта рост безработицы был зафиксирован в 73 российских регионах, за этот период численность безработных увеличилась на 1,1 процента.