Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым

Канада ввела санкции против российских граждан

Об этом сообщает RNS.

«В координации с Европейский союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на российские агрессивные действия в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма Россией», — говорится в сообщении МИД Канады.

Всего в санкционном списке, опубликованном на сайте МИД Канады, значатся 114 физических лиц и 15 компаний из России.