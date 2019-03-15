Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым

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Канада ввела санкции против российских граждан 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Канада ввела санкции против главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы Росгвардии Виктора Золотова и еще 122 граждан России.
Об этом сообщает RNS.
«В координации с Европейский союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на российские агрессивные действия в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма Россией», — говорится в сообщении МИД Канады.
Fод санкции Канады также попали глава ВТБ Андрей Костин, председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, замглавы Минэнерго Андрей Черезов, помощник президента РФ Сергей Фурсенко, бывший генпрокурор Владимир Устинов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, совладелец «РТ-Инвест Транспортные Системы» Игорь Ротенберг, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие.
Всего в санкционном списке, опубликованном на сайте МИД Канады, значатся 114 физических лиц и 15 компаний из России.
Комментарии133
Экономика , Видео , Александр Жаров , Владимир Якунин , Виктор Золотов , Андрей Акимов , Сергей Фурсенко , Андрей Черезов , Андрей Костин , Игорь Сечин , Алексей Дюмин , Игорь Ротенберг , Владимир Устинов , Константин Косачев , Газпромбанк , Роскомнадзор , Банк ВТБ , Совет Федерации , Минэнерго , Роснефть , РЖД
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