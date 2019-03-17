«Заберем у России газ»: как на Украине обманывают избирателей

31 марта украинцам предстоит нелегкая задача — выбрать президента. За время гонки потенциальные президенты щедро раздавали обещания и пророчили населению светлое будущее, причем в каждой предвыборной программе так или иначе фигурирует Россия и, в частности, российский газ. Закольцованные газопроводы, арест руководства «Нафтогаза» , обнаружение собственных запасов, национализация активов — и это еще не все предвыборные заявления.

Предвыборная гонка-2019 запомнится не только огромным количеством кандидатов в президенты Украины, но и удивительными обещаниями и планами на будущее, которыми они делились с народом. По данным Комитета избирателей Украины, популярнее всего оказались разглагольствования об экономике — в среднем 31% каждой программы кандидата занимает экономический блок.

«Это вопрос того, как привлечь на Украину инвестиции, что делать с налогами, создание новых рабочих мест, зарплаты, тарифы, социальные выплаты, пенсии и так далее», — отмечал аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Действительно, экономические проблемы Украины очевидны даже далекому от финансового мира человеку, особенно украинскому населению. В реальности почти половина всех тезисов избирательных программ, как бы хороши они ни были, не относится к полномочиям президента Украины, обозначенным в ст. 106 Конституции. Например, пятнадцать желающих побороться за пост президента обещают снизить коммунальные тарифы — но по закону сделать этого глава государства не сможет при всем желании. Максимум, что он может сделать — составить соответствующий законопроект и внести его в Верховную раду , но на этом его полномочия заканчиваются.

Часть предвыборных обещаний напрямую затрагивает и Россию — на этом направлении можно без оглядки агитировать по принципу «хорошо, что у соседа корова сдохла». Кандидат в президенты Украины, председатель секретариата политической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, в частности, видит путь к процветанию Украины в полном прекращении сотрудничества с Россией.

«Прекратить деятельность российского бизнеса в Украине, ввести эмбарго на российский капитал, товары и услуги. Национализировать активы, конечными владельцами которых являются россияне», — говорил он.

Другой кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Виталий Куприй в конце января предложил изменить схему транзита газа из России в Европу так, чтобы Киев мог избежать «правового контакта» с Москвой.

В эфире телеканала «Наш» Куприй заявил, что «Нафтогаз» нужно ликвидировать как бесполезную структуру, а ее руководство отправить в тюрьму «с взысканием причиненного ущерба» — ведь есть «Укртрансгаз», обеспечивающий транзит газа.

Затем кандидат в президенты сообщил, что, по его данным, все магистрали украинской ГТС якобы контролирует Россия через саудовскую компанию. И Куприй даже знает, как решить эту проблему.

«Забираем у россиян обслуживание всех газотранспортных сетей», — проявил инициативу депутат.

После этого останется только изменить порядок заключения газовых контрактов. «Пусть Европа договаривается с Россией о закупках газа, а мы с Европой уже будем договариваться и заключать договоры о том, что мы обеспечим транзит», — предложил Куприй. Таким образом, по словам кандидата, все вопросы по транзиту будут решаться между Москвой и Брюсселем, а Киеву останется только подсчитывать гривны, полученные за перекачку голубого топлива.

Газ — на Марс!

Еще один кандидат в президенты Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута , вообще считает, что Россию можно исключить из цепочки газовых поставок.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — написал он в середине февраля на своей странице в Facebook.

По словам Таруты, Украина может заменить Россию на этом рынке и стать «сильным субъектом на мировом рынке газа».

Ранее Тарута уже делал громкие заявления на тему колоссальных запасов газа на Украине и призывал власти страны инвестировать как можно больше средств в нефтегазовую отрасль, чтобы внедрить современные технологии и обеспечить стране процветание вкупе с энергетической независимостью.

Тут как раз пригодилась бы идея одного из лидеров президентской гонки, шоумена Владимира Зеленского , который планирует внедрить «экономический паспорт украинца», чтобы каждый ребенок с рождения накапливал на своем счету долю от реализации государством природных благ.

Правда, этот потрясающий план разбивается о жестокую действительность. Согласно последним данным «Укргаздобычи», за весь 2018 год на территории страны было добыто всего 15,496 млрд кубометров газа. При этом в компании не скрывают, что «большинство месторождений, которые дают 95% голубого топлива, истощены до 87%». Собственное потребление газа на Украине, по информации того же «Укртрансгаза», в прошлом году составило 28,5 млрд кубометров, то есть добытого топлива не хватает даже на собственные нужды.

Но откуда же тогда Украина берет газ? Согласно официальным заявлениям Киева, с 2015 года голубое топливо закупается не у России, а в Европе. Однако этот шаг, широко обсуждавшийся в прессе и выставлявшийся как одно из достижений команды Петра Порошенко , тоже оказался уловкой (даже если кто-то верил, что российский газ в трубе на европейской территории магическим образом преобразуется в нероссийский).

Еще один кандидат в президенты, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV решила раскрыть все карты, касающиеся покупки газа в Европе.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый, за этот обман», — заявила она.

По словам Тимошенко, по документам это топливо маскируется под европейское, однако в реальности это все тот же «газпромовский» газ, поступивший в Европу через газотранспортную систему Украины.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на одну тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем», — сообщила Тимошенко.

Политик объясняет, что на границе Украины и Европы просто построены закольцованные газопроводы, по которым топливо преспокойно возвращается — правда, существенно подорожав по дороге.

Глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук 12 марта заявил, что Украина в прошлом году импортировала 10,3 млрд кубов газа якобы из Европы по формуле «Дюссельдорф плюс».

«Так вот, сейчас эта коррупционная схема через несколько дней будет вскрыта в полной мере: как и кто из представителей власти на этом зарабатывал. Потому что это российский газ, который доходил через Украину до Вельке Капушаны в Словакии и возвращался назад», — заявил он.

Таким образом, по словам Медведчука, заявления президента Порошенко о долгожданном избавлении от российской «газовой иглы» были не более чем предвыборным пиаром.

Сказки на ночь

Украинские политики и сейчас выдвигают массу идей по превращению своей родины в сверхдержаву. Например, глава партии «Возрождение» Виктор Бондарь предлагает решить все проблемы, построив за 5 лет по одному ледовому Дворцу спорта в каждом областном центре, самовыдвиженец Владимир Петров хочет дать украинцам право на «ежедневный бесплатный хлеб», а лидер «Партии простых людей» Сергей Каплин намерен ввести мораторий на увольнение врачей.

Кандидат в президенты Александр Мороз планирует преобразовать большинство детских домов в военные лицеи-интернаты для мальчиков, мэр Львова Андрей Садовый — «эффективно бороться с детским алкоголизмом», а миллионер Геннадий Балашов (который в России является фигурантом уголовного дела) — отменить большинство налогов и ввести на территории Украины обращение любых валют.

Депутат Аркадий Корнацкий считает, что украинское государство следует сделать «действительно народным» и переименовать в УНР — Украинскую народную республику. Юрий Кармазин собирается предложить изменение текста гимна, убрав оттуда слова «Ще не вмерла України», а Александр Бессмертный — легализовать легкие наркотики.

Но не следует особенно надеяться на то, что хотя бы часть этих громких обещаний будет выполнена. Во-первых, из 39 кандидатов победит только один, во-вторых — произвести все обещанные изменения будет не в его власти, а в-третьих — некоторые претенденты на высокий пост, как и 80% жителей Украины, даже не читали свои предвыборные программы. Так, кандидат в президенты Сергей Каплин в эфире «5 канала» около 20 минут отстаивал каждый пункт «своей программы», которую ему зачитывали ведущие, пока не выяснилось, что на самом деле это была национал-социалистическая программа — так называемые 25 пунктов Гитлера.