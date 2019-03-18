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Оман принял решение покинуть комитет ОПЕК+ 

Прайм + ещё 28 40 минут назад
Фото: Reuters
Оман принял решение покинуть комитет ОПЕК+, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"В декабре Оман предложил выдвинуть (в комитет — ред.) еще одного члена, не входящего в ОПЕК, а именно Казахстан, и тот любезно согласился присоединиться, мы поприветствовали Казахстан и проводили Оман… Другие члены комитета остались и мы приветствуем их вклад в качестве участников JMMC (министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ — ред.)", — сообщил аль-Фалих.
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Экономика , ОПЕК
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