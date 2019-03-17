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Кудрин предрёк ослабление экономики США 

News.ru + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты будут доминировать в мировой экономике ещё около 40 лет, после чего ослабнут, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] всё равно приведёт к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал министр в эфире телеканала «Россия-1».
Кудрин при этом отметил, что всё это время американцы «будут более эгоистично себя вести на мировых рынках».
Ранее News.ru писал, что Государственный долг США достиг рекордной за всю историю измерений отметки в 22,012 $ трлн. По данным американского Минфина, только с начала февраля он вырос более чем на 90 $ млрд, а за последние 11 месяцев — более чем на 1 $ трлн. Эти цифры несопоставимы с размером совокупного внешнего долга России, в 2018 году составившего около 530 $ млрд
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