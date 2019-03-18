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Кудрин предсказал еще 40 лет доминирования США 

Ридус + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что США способны доминировать в мировой экономике еще 40 лет, после чего американцев ждет «неизбежное ослабление».
«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал Кудрин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также он предупредил, что в ближайшие десятилетия политики в Вашингтоне будут вести себя «эгоистично» и не станут считаться с экономическими интересами остальных стран мира.
Алексей Кудрин славится своими мрачными прогнозами в том, что касается экономики России. В декабре прошлого года он предупредил, что Россия может развалиться на части точно по тем же причинам, по каким произошел распад СССР — это зависимость от нефти, санкции, ограничивающие доступ к технологиям, дефицит трудовых ресурсов и низкая производительность труда.
Ранее глава Счетной палаты предупреждал о последствиях снижения уровня реальных доходов населения, а в ноябре Кудрин предсказал стабильное состояние курса российской валюты, но только до конца 2019 года.
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Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата
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