США угрожают Visa и Master Card санкциями

Вашингтон наращивает беспрецедентное давление на Венесуэлу, лишая ее правительство доступа к принадлежащим стране активам и, как следствие, средствам, необходимым на стабилизацию кризиса в стране. На территории США произошел рейдерский захват компании CITGO Petroleum — "дочки" венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA. О том, что президент-самозванец Венесуэлы Хуан Гуайдо, поддерживаемый Белым домом, сменил совет директоров CITGO, стало известно еще 13 февраля. И вот теперь власти США дали зеленый свет началу операций по продолжению нефтепереработки, но уже под контролем ставленников венесуэльских оппозиционеров.

"Мы получили контроль над CITGO и лицензию на продолжение работы компании", — написал в Twitter Гуайдо.

Речь идет об относительно крупном нефтепереработчике, который формально продолжает оставаться "дочкой" PDVSA. Самому CITGO в США принадлежат три предприятия — Корпус-Кристи, Лейк-Чарлз и Лемонт, а также развитая сеть АЗС в южных штатах. Пока остается не ясным, куда пойдет выручка компании, которая раньше была серьезным источником валютных доходов в венесуэльскую казну. Кроме того, источник агентства Reuters в Белом доме сообщил о подготовке американцами санкций, которые бы запретили двум крупнейшим платежным системам Visa и MasterCard работать на венесуэльском рынке.