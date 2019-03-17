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США угрожают Visa и Master Card санкциями 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон наращивает беспрецедентное давление на Венесуэлу, лишая ее правительство доступа к принадлежащим стране активам и, как следствие, средствам, необходимым на стабилизацию кризиса в стране. На территории США произошел рейдерский захват компании CITGO Petroleum — "дочки" венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA. О том, что президент-самозванец Венесуэлы Хуан Гуайдо, поддерживаемый Белым домом, сменил совет директоров CITGO, стало известно еще 13 февраля. И вот теперь власти США дали зеленый свет началу операций по продолжению нефтепереработки, но уже под контролем ставленников венесуэльских оппозиционеров.
"Мы получили контроль над CITGO и лицензию на продолжение работы компании", — написал в Twitter Гуайдо.
Речь идет об относительно крупном нефтепереработчике, который формально продолжает оставаться "дочкой" PDVSA. Самому CITGO в США принадлежат три предприятия — Корпус-Кристи, Лейк-Чарлз и Лемонт, а также развитая сеть АЗС в южных штатах. Пока остается не ясным, куда пойдет выручка компании, которая раньше была серьезным источником валютных доходов в венесуэльскую казну. Кроме того, источник агентства Reuters в Белом доме сообщил о подготовке американцами санкций, которые бы запретили двум крупнейшим платежным системам Visa и MasterCard работать на венесуэльском рынке.
В администрации США уверены, что новые ограничения больнее всего ударят по окружению Мадуро и высокопоставленным чавистам. Других платежных систем, кроме Visa и Master Card, на венесуэльском рынке не найти. Поэтому такое решение американцев означало бы, что рядовые граждане не смогут использовать привычные им банковские карты. В условиях фактического отсутствия наличных денег в Венесуэле все покупки оплачиваются исключительно кредитками, даже, например, парковка в медучреждениях.
Российская Газета: последние новости
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Комментарии1
Экономика , Visa , Администрация США , Reuters
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