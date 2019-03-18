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Саудовский министр предостерег США от новых санкций против России 

РИА Новости + ещё 11 3 часа назад
Возможные новые санкции США против РФ, если будут приняты, отразятся на всем мире, так как Россия является крупным поставщиком энергоресурсов как в Европу, так и в Китай, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
"Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире", — сказал министр.
По его словам, Саудовская Аравия, в свою очередь, позитивно смотрит на сотрудничество с РФ, страны предпринимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка.
"Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает значительное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти", — сказал аль-Фалих.
В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении РФ. Они, в частности, предусматривают санкции в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны, а также в отношении инвестиций в энергетические проекты за пределами РФ стоимостью более 250 миллионов долларов, поддерживаемые государственными компаниями. Ограничения могут коснуться поставщиков услуг, оборудования и технологий для России, а также предоставляющим финансирование.
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