«Зеленый новый курс» США: что окажется под запретом

Мы можем построить лучшее будущее, сегодня пришло время для Green New Deal. Таков девиз «зеленого» движения в США, намеренного превратить «старую серую экономику в новую устойчивую и экологически безопасную». Участники движения намерены разрешить климатический кризис и достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2030 году. Кроме того, ставится цель полного перехода на возобновляемые источники энергии.

В феврале этого года член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортес представила резолюцию «зеленого нового курса». Green New Deal — это «10-летний план мобилизации всех элементов американского общественного строя в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войной. Его цель — свести к нулю парниковые выбросы и добиться экономического процветания для всех», говорится в резолюции.

Одно из предложений, вызвавших наибольший резонанс, — это полностью перейти на высокоскоростные железные дороги, отказавшись от полетов на самолетах.

Так, цели резолюции включают «капитальный ремонт транспортных систем в Соединенных Штатах для устранения загрязнения и выбросов парниковых газов настолько, насколько это технологически возможно». Согласно разделу вопросов и ответов на сайте Окасио-Кортес, эта цель будет достигнута путем «создания высокоскоростной железнодорожной сети в том масштабе, когда воздушные перевозки перестают быть необходимыми».

Этот комментарий, теперь уже удаленный, вызвал удивление в обществе. Слова были восприняты как идея полностью отказаться от полетов, и на это резко отреагировали в Республиканской партии

«Это означает, что правительство будет рассказывать людям, куда они могут лететь, а куда нет. И я полагаю, это означает, что наши коллеги из Калифорнии будут ездить на велосипедах к своим избирателям», —сказала член палаты представителей США Элизабет Чейни. Даже президент США Дональд Трамп заявил, что «зеленый новый курс» лишит вас «прав на самолет».

Окасио-Кортес не предлагает отказаться от полетов, подчеркивает The Hill. Речь идет о сокращении негативных для экологии эффектов за счет новых железных дорог.

«Мы можем сэкономить много времени, заменив перелеты между такими городами как Бостон и Нью-Йорк электрифицированными скоростными железными дорогами», — пишет издание.

План предусматривает «удовлетворение 100% спроса на электроэнергию» использованием чистых, возобновляемых источников энергии или источников с нулевым уровнем выбросов. Следует отметить, что некоторые положения Green New Deal предусматривают только «технологически осуществимые» изменения.

Коровы под запретом

Резолюция провозглашает не только цели по экологии, но и по экономике. Так, наряду с обеспечением чистоты воздуха и воды, обезуглероживанием транспорта и промышленности, переходом на ВИЭ, в документе говорится о создании «миллионов хороших высокооплачиваемых рабочих мест», модернизации промышленности и «каждого здания в стране» в пользу энергоэффективности, обеспечении «высококачественной медицинской помощи» и высшего образования для всех. Большинство из этих целей движение намерено реализовать в течение 10 лет.

Что касается главной цели, весь мир должен достичь нулевых выбросов к 2050 году. Соединенные Штаты должны взять на себя «ведущую роль» в выполнении этого плана.

Противники «зеленого нового курса», многие из которых связаны с промышленностью на углеводородном сырье, называют эту инициативу экстремальной и даже радикальной.

Резолюция также говорит и о вопросах социальной справедливости, отмечая, что правительство обязано обеспечить профессиональную подготовку и новое экономическое развитие — особенно там, где люди полагаются на рабочие места в отраслях ископаемого топлива.

Есть в резолюции и неоднозначные предложения. В целях сокращения выбросов метана — мощного парникового газа, выделяемого коровами и другим домашним скотом, в резолюции предлагается «работать в сотрудничестве с фермерами и владельцами ранчо в Соединенных Штатах для устранения загрязнения и выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе настолько, насколько это технически возможно».

Другой республиканец сенатор Джон Баррассо близко к сердцу воспринял это положение. Он предупредил, что мороженое, чизбургеры и молочные коктейли уйдут в прошлое, потому что в соответствии с Green New Deal «домашний скот будет запрещен».

Тревога о климате

Предложения по зеленой экономике звучат в США на протяжении многих лет. После промежуточных выборов 2018 года молодежная активистская группа под названием «Восход солнца» популяризировала устроила сидячую забастовку возле офиса Нэнси Пелоси, которая вскоре стала спикером палаты представителей, требуя действий в отношении климатических изменений. Окасио-Кортес присоединилась к протестующим, поддержав их предложения и заложив основу для того, что в конечном итоге стало совместной резолюцией.

Green New Deal получил свое название от крупнейшей правительственной программы, известной как «Новый курс», которая было инициирована президентом Франклином Рузвельтом после Великой депрессии.

Резолюция использует в качестве руководства к действию два доклада, выпущенных в прошлом году ООН и учеными США, которые предупредили, что если глобальные температуры продолжат расти, мир ждут лесные пожары и засуха. Исследования показывают, что экономика Соединенных Штатов может потерять миллиарды долларов к концу этого столетия из-за изменения климата. Выбросы углерода растут — на 3,4% в прошлом году в Соединенных Штатах и на 2,7% в мире, пишет The New York Times

Сколько будет стоит реализация инициатив «Зеленого нового курса» пока остается загадкой — по крайней мере в резолюции об этом ничего не сказано. Президент Трамп заявил, что это будет стоить 100 триллионов долларов.

Столько же, по мнению сторонников движения, будет стоить американской экономике негативное изменение климата. Окасио-Кортес признала, что курс будет дорогостоящим, но утверждает, что план окупит себя за счет экономического роста.

Однако положительные примеры зеленых инициатив есть в Вермонте. Там к середине столетия стоит цель достичь 90% возобновляемых источников энергии. Стоимость оценивается в $33 млрд Сейчас в штате наблюдается рост числа рабочих мест в секторах экологически чистой энергии.

Или, например, модернизация электросетей в Соединенных Штатах может обойтись в $476 млрд, однако в итоге принесет доход в $2 трлн, говорится в докладе, представленном в 2011 году Исследовательским институтом электроэнергетики.

Резолюция носит рекомендательный характер, и даже если конгресс одобрит ее, положения документа не будут иметь силу законодотельных актов.