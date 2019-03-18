Ростом цен на удобрения заинтересовалось правительство

Как сильно подорожали удобрения? На вопрос отвечает председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин

Андрей Бодин председатель правления Союза сахаропроизводителей России

«По оценке участников союза, отмечается рост цен на удобрения: на селитру на 14%, по остальным колебания от 6%, у некоторых до 23%. Любой рост на составляющие себестоимости является в целом проблемой для любого бизнеса. В частности, для аграрного, конечно, так как наша основная задача сегодня — это интенсификация сельхозпроизводства, которая в целом должна в перспективе привести к увеличению объема продукции с единицы гектара. И, конечно, надо учитывать, что после внесения удобрений мы эффект получаем не сразу, а может быть, через три-четыре года. Конечно, некоторые наши хозяйства, предприятия покупают удобрения заранее, в период низких цен. Но не у всех сельхозпроизводителей сегодня есть финансовые возможности осуществлять такие покупки. И, конечно, в этой ситуации своевременная поддержка позволяет обеспечивать посевную кампанию».

В чем причина роста цен на удобрения на внутреннем российском рынке? Ситуацию комментирует управляющий активами, биржевой эксперт Владислав Жуковский:

Владислав Жуковский биржевой эксперт, управляющий активами

«Мы видим, что на глобальных рынках был рост цен на удобрения. Не критический, но на 10-15%, до 20% в моменте доходил — это с одной стороны. С другой стороны, в прошлом году рубль к доллару упал практически на 20%, с 56 рублей за доллар в начале года до 67-68 рублей в конце 2018 года. Поэтому, условно говоря, в пересчете на рубли экспортные поставки гораздо выгоднее, чем поставки на внутренний рынок. В итоге экспортные цены на удобрения в пересчете на рубли выросли практически на 35-40%. Понятно, что крупные поставщики — производители удобрений, которые экспортируют сырье за рубеж, не хотят терять свои сверхдоходы, и поэтому они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы продавать внутри страны удобрения по мировым ценам. С моей точки зрения, это неправильно по той простой причине, что нельзя ставить внутренних аграриев в прямую зависимость от того, что происходит на валютном рынке».

Что мешает российским аграриям и производителям удобрений договориться о ценах на внутреннем рынке? Мнение руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина

Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации

«Такие договоренности неоднократно пытались заключать, и какое-то время они даже соблюдаются, но, к сожалению, не получается той ситуации, при которой мы действительно могли бы быть уверены, что договоренности будут соблюдаться на 100%, этого не происходит. Не знаю, то ли нам нужно вырабатывать некую понятную формулу этих договоренностей, то ли каким-то еще образом влиять на производителей удобрений, но мы же не предлагаем запретить экспорт удобрений, но что-то с этим надо делать. И, конечно, прежде всего мы ожидаем от Минпромторга более взвешенной и последовательной позиции. Если вы защищаете одни отрасли, например легкую промышленность, то, пожалуйста, думайте в том числе и о сельском хозяйстве».

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе, профильным министерствам и органам исполнительной власти регионов проводить мониторинг цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения и ежемесячно докладывать ему о результатах.