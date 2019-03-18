В минувший четверг, 14 марта, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил главу кабмина Дмитрия Медведева подключить к решению проблемы роста цен на удобрения Федеральную антимонопольную службу. Министр добавил, что из необходимых для посевной 3 млн тонн удобрений сейчас в наличии у сельхозпроизводителей только 1 млн тонн. Одна из причин этого — рост цен с начала года.
Как сильно подорожали удобрения? На вопрос отвечает председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин:
Андрей Бодин председатель правления Союза сахаропроизводителей России
«По оценке участников союза, отмечается рост цен на удобрения: на селитру на 14%, по остальным колебания от 6%, у некоторых до 23%. Любой рост на составляющие себестоимости является в целом проблемой для любого бизнеса. В частности, для аграрного, конечно, так как наша основная задача сегодня — это интенсификация сельхозпроизводства, которая в целом должна в перспективе привести к увеличению объема продукции с единицы гектара. И, конечно, надо учитывать, что после внесения удобрений мы эффект получаем не сразу, а может быть, через три-четыре года. Конечно, некоторые наши хозяйства, предприятия покупают удобрения заранее, в период низких цен. Но не у всех сельхозпроизводителей сегодня есть финансовые возможности осуществлять такие покупки. И, конечно, в этой ситуации своевременная поддержка позволяет обеспечивать посевную кампанию».
В чем причина роста цен на удобрения на внутреннем российском рынке? Ситуацию комментирует управляющий активами, биржевой эксперт Владислав Жуковский:
Владислав Жуковский биржевой эксперт, управляющий активами
«Мы видим, что на глобальных рынках был рост цен на удобрения. Не критический, но на 10-15%, до 20% в моменте доходил — это с одной стороны. С другой стороны, в прошлом году рубль к доллару упал практически на 20%, с 56 рублей за доллар в начале года до 67-68 рублей в конце 2018 года. Поэтому, условно говоря, в пересчете на рубли экспортные поставки гораздо выгоднее, чем поставки на внутренний рынок. В итоге экспортные цены на удобрения в пересчете на рубли выросли практически на 35-40%. Понятно, что крупные поставщики — производители удобрений, которые экспортируют сырье за рубеж, не хотят терять свои сверхдоходы, и поэтому они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы продавать внутри страны удобрения по мировым ценам. С моей точки зрения, это неправильно по той простой причине, что нельзя ставить внутренних аграриев в прямую зависимость от того, что происходит на валютном рынке».
Что мешает российским аграриям и производителям удобрений договориться о ценах на внутреннем рынке? Мнение руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина:
Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации
«Такие договоренности неоднократно пытались заключать, и какое-то время они даже соблюдаются, но, к сожалению, не получается той ситуации, при которой мы действительно могли бы быть уверены, что договоренности будут соблюдаться на 100%, этого не происходит. Не знаю, то ли нам нужно вырабатывать некую понятную формулу этих договоренностей, то ли каким-то еще образом влиять на производителей удобрений, но мы же не предлагаем запретить экспорт удобрений, но что-то с этим надо делать. И, конечно, прежде всего мы ожидаем от Минпромторга более взвешенной и последовательной позиции. Если вы защищаете одни отрасли, например легкую промышленность, то, пожалуйста, думайте в том числе и о сельском хозяйстве».
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе, профильным министерствам и органам исполнительной власти регионов проводить мониторинг цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения и ежемесячно докладывать ему о результатах.