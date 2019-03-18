Санкции США против России заденут весь мир

Санкционный бумеранг. Американские ограничения могут задеть весь мир

Эксперты в эфире НСН рассказали, как американские санкции отразятся на России в случае их введения.

Если США примут новые санкции в отношении России, они отразятся на всем мире. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции. Он отметил, что Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай, соответственно, введение санкций скажется на всем мире. Саудовская Аравия положительно смотрит на сотрудничество с Россией, страны совместно ищут пути решения для стабилизации глобального рынка нефти, подчеркнул министр.

В феврале американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Под санкции США согласно новому документу может попасть кораблестроительный сектор России, под запрет попадут сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Санкции планируется ввести против российских проектов сжиженного природного газа за пределами РФ.

«Если брать только заводы по сжижению газа, то может пострадать только «Лукойл» — у него есть в Африке доля в проекте. Если широко трактовать, то сюда попадает всё, что касается перегрузки сжиженного природного газа. Здесь может пострадать «Новатэк», потому что у него есть долгосрочный контракт по перегрузке мощностей в Бельгии, плюс он хочет построить приёмный терминал сжиженного газа в Германии. Плюс он с японцами подписал контракт, что будет использовать их базу хранения. Тогда, при такой трактовке их тоже можно подвести под санкции. Вплоть до того, что на Дальнем Востоке наша верфь «Звезда», где будут размещаться заказы на строительство новых СПГ-танкеров, будет часть комплектующих покупать у Южной Кореи — это тоже можно рассмотреть как СПГ-проект. Всё будет зависеть от того, как широко американские регуляторы будут давать трактовку», — заявил Юшков.

Однако при отсутствии в мире и Европе альтернативы российскому газу и нефти санкции России нестрашны. Такую позицию в эфире НСН озвучил экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов