РФ в январе незначительно сократила вложения в гособлигации США, до $13,18 млрд

Россия в январе 2019 года несколько уменьшила вложения в гособлигации США, следует из данных американского минфина

В январе общие вложения России в американские бумаги составили 13,18 миллиарда долларов, что на 36 миллионов долларов (0,27%) меньше по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Из этой суммы 6,322 миллиарда были вложены в долгосрочные облигации и 6,858 миллиарда — в краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в госбумаги США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга остается Китай, объем вложений которого составляет 1,127 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,07 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 305,1 миллиарда долларов.