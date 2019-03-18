Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

В январе Россия вновь уменьшила вложения в гособлигации США, следует из данных Минфина США . Вложения Москвы в американские бумаги составили $13,18 млрд, что на $36 млн меньше по сравнению с декабрем. Из этой суммы $6,32 миллиарда приходятся на долгосрочные облигации, $6,85 миллиарда — на краткосрочные.

В 2018 году Россия резко сократила покупку госдолга США. В апреле прошлого года вложения России сократились с $96,1 млрд до $48,7 млрд В мае показатель упал до $14,9 млрд Всего с марта по май удалось избавиться от облигаций на сумму $80 млрд После этого Россия перестала входить в список 33 стран-крупнейших держателей госдолга США.

В июле 2018 года член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.

В конце года вложения в госдолг США немного выросли, но эксперты посчитали это техническим моментом. Так, в декабре Россия незначительно увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США: на $400 млн до $13,21 млрд с $12,81 млрд в ноябре.

При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд

Вместе с тем к февралю объем золотовалютных резервов (ЗВР) Банка России оценивался в $475 млрд Это заметно больше совокупного государственного долга ($453 млрд) и почти в три раза превышает нормативы, рекомендуемые МВФ . Доля золота выросла до $90 млрд или 18% всего объема ЗВР, писало агентство РИА «Новости» . Для сравнения, на начало прошлого года этот показатель составлял 17,7%. Наращивание доли золота в резервах является частью стратегии по сокращению зависимости от американского доллара.

Крупнейшим держателем долга США является Китай, и за первый месяц года его вложения увеличились: $1,127 трлн в январе против $1,124 трлн в декабре.

На втором месте — Япония с суммой $1,07 трлн в январе. Замыкает тройку Бразилия — $305,1 млрд Четвертую строчку занимает Великобритания ($271,6 млрд), пятую — Ирландия ($270,1 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг, Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в январе вырос на $42 млрд, до $6 трлн 307,2 млрд Правительствам или центральным банкам иностранных государств принадлежат $3,95 трлн.

Американскими государственными облигациями владеют иностранные физические и юридические лица, а также фонды, компании и частные инвесторы. Торговля гособлигациями позволяет правительству США регулировать госрасходы при дефиците бюджета.

Полностью избавляться от вложений в гособлигации США Москва не планирует. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что обращаются на глобальном финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

В феврале государственный долг США достиг исторического рекорда в $22,012 трлн.

При этом к концу 2018 года он увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов, писал CNN

В управлении конгресса США по бюджету добавили, что на конец 2018 года госдолг составил 78% ВВП. Этот показатель является самым высоким с 1950 года. Ликвидация государственного долга была одним из предвыборных обещаний Трампа.

Такой стремительный рост объясняется прошлогодней налоговой реформой, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросшими расходами на оборону.

Ранее СМИ предрекли США банкротство из-за огромных военных расходов. Издание Counter Punch заявило, что американский военно-промышленный комплекс вместе с «коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму».

При этом целесообразность некоторых трат вызывает вопросы. Так, например, согласно исследованию Open the Government, для правительственных учреждений была приобретена фарфоровая посуда на $53 тыс.

Американское правительство тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений, из-за чего вынуждено брать огромные займы у других стран, указало издание. Эти деньги идут на финансирование госинститутов и военные расходы, а не на социальную сферу. Долг страны растет на 32 миллиона долларов в час, отметило издание.