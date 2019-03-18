Год без зарплаты: где выше безработица

В Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован самый низкий уровень безработицы. Традиционно ее высокий уровень на Северном Кавказе и в Туве. В работе россияне ценят прежде всего стабильность и высокую зарплату.

В Москве уровень безработицы составил 1,2%, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости» . Это самый низкий показатель безработицы по регионам.

Также в первую пятерку вошли: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%), говорится в сообщении агентства.

По итогам ноября 2018 года — января 2019-го средний уровень безработицы по России составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9%.

В 34 регионах уровень безработицы находится на уровне ниже, чем в среднем по стране. «Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре 2018 года — январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда», — приводит агентство материалы исследования.

При этом Чукотский автономный округ не включен в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.

«Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий). В Москве на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 59 безработных, в Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий — 65 безработных», — говорится в исследовании.

В 12 регионах показатель безработицы не доходит до 4%, например, в Татарстане, Калужской, Рязанской и Липецкой областях. Как сообщается в исследовании, основной фактор, определяющий уровень безработицы в регионах, — уровень их экономического развития.

Сегодня средний возраст безработного составляет 36,6 года. В среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца.

В Кировской области и Татарстане на поиски нового места работы уходит почти в два раза меньше времени: 4 и 4,3 месяца соответственно.

При этом 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере безработицы.

В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 миллиона безработных сельских жителей 31,2% искали работу год и более.

Между тем, россияне ценят в работе стабильность и высокий уровень зарплаты, выяснили в компании Rabota.ru.

Первое выбирает 76% респондентов. Для 74% россиян в «работе мечты» важна высокая зарплата.

«С разницей в один процентный пункт на третьем месте среди критериев расположился хороший коллектив — 73%. Опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса в их представлениях об идеальной работе. Первую пятерку требований замыкают удобное расположение и близость к дому — 54%».

При этом 44% респондентов заявили о важности соцпакета. Гибкий график работы в офисе оказался важным для 30% опрошенных, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста, а также наличие разнообразных и интересных проектов (28%).

На последнем месте рейтинга оказалось наличие корпоративного детского сада, этот вариант указали в рейтинге 5% опрошенных. Известность и престиж компании волнуют россиян чуть больше (16%). Только 17% россиян представляют себе идеальную работу с возможностью выглядеть вне рамок дресс-кода, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Минтруд определил профессии, представители которых быстрее остальных могут устроиться на работу через службы занятости. Так, надолго на бирже труда не остаются врачи и медсестры, квалифицированные рабочие, строители и швеи. Хуже всего тем, кто не обладает вообще никакой квалификацией.

Так, посредством службы занятости быстрее всего найти себе работу могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. Далее в рейтинге расположились квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Следом за ними идут работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным Минтруда, работу ищут неквалифицированные работники, пишет RT.