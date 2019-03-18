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РФ разрешила ряду судов под иностранным флагом до 2044 г перевозки СПГ по Севморпути 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Кабмин разрешил до 30 декабря 2043 года ряду судов под иностранным флагом перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по Севморпути, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.
Сейчас перевозки углеводородов по Севморпути судам под иностранным флагом запрещены.
Согласно документу, до 30 декабря 2043 года 28 судам под флагом иностранных государств, договоры фрахтования которых заключены не менее чем на 15 лет, разрешаются международные перевозки природного газа (в том числе в сжиженном состоянии, СПГ) и газового конденсата, добытых на территории РФ и погруженных на указанные суда в Сабетте, до первого пункта выгрузки или перегрузки.
Также исключения коснутся случаев, когда природный газ и газовый конденсат на данных судах будут погружены в Сабетте и выгружены или перегружены в портах Мурманска и Петропавловска-Камчатского.
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