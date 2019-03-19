Сотрясет весь мир: почему рушится экономика Китая

С начала года рост промышленного производства в Китае упал до 17-летнего минимума. Официальный прогноз по росту экономики до 6,5% — худший показатель почти за 30 лет. Аналитики опасаются, что ситуация в стране еще хуже, чем пытаются представить государственные чиновники.

Замедление роста экономики Китая может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Рост промышленного производства в Китае упал с 5,7% в декабре до 5,3% в январе и феврале, следует из данных Государственного статистического управления КНР. По данным Reuters, это самый медленный темп за последние 17 лет.

Показатель рассчитывается сразу за два первых месяца, чтобы избежать волатильности, вызванной празднованием Нового года по лунному календарю. Без этих праздников рост промышленного производства в первые два месяца составил бы 6,1%, отмечает статистическое управление.

Вместе с тем, инвестиции в основной капитал увеличились на 6,1% за счет ускорения правительством проектов в области автомобильных и железных дорог. Розничные продажи выросли на 8,2%, что несколько превзошло ожидания аналитиков, опрошенных Reuters

Специалистов волнует растущее давление на промышленную прибыль, поскольку в феврале 2019 года объем производства сократился впервые с января 2009 года.

Они также отмечают, что инвестиции в недвижимость подскочили на 11,6% в годовом выражении, чего не наблюдалось с ноября 2014 года. При этом рост расходов в областях, более важных для экономики, гораздо менее устойчив. Рост инвестиций в производство снизился до 5,9% в январе и феврале по сравнению с 11,6% в четвертом квартале. Инвестиции в инфраструктуру выросли на 2,5% по сравнению с 5,7% в предыдущие три месяца.

Кроме того, в настоящее время китайские производители сталкиваются со слабыми продажами как внутри страны, так и за ее пределами из-за торговой войны с США и снижения мирового спроса. Например, продажи автомобилей в Китае в январе упали на 15,8% в годовом выражении до 2,37 млн — снижение в течение семи месяцев подряд.

Из других тревожных показателей — уровень безработицы. Он поднялся с 4,9% в декабре до 5,3% к концу февраля — максимума за два года.

«Китайское правительство серьезно обеспокоено безработицей (в первую очередь) и ростом ВВП», — говорится в обзоре основателя китайской исследовательской компании JL Warren Capital Юнхена Ли.

За 2018 год темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет — экономика выросла всего на 6,6%.

Китай задыхается

При этом новые данные об экономической активности, которые уже показывают первый за много лет серьезный спад, могут быть еще и преувеличены, считает главный экономист по Китаю в инвестиционном банке Nomura Тинг Лу.

«Из-за кампании по борьбе с загрязнением в ноябре 2017 года и марте 2018 года данные о деятельности в январе-феврале этого года, возможно, были раздуты из-за низкой базы», — говорится в его отчете, который цитирует CNN.

Эффект низкой базы объясняет впечатляющие темпы роста сравнением с крайне низкими показателями предыдущего периода.

Правительство Китая много лет борется с загрязнением воздуха. В зимние месяцы крупные города охвачены смогом. Однако борьба с загрязнением окружающей среды требует меньшей зависимости от угледобывающих предприятий, а это может оказать негативное влияние на экономический рост в краткосрочной перспективе, считают аналитики.

«Мы стали свидетелями того, что многие фабрики, которые ранее были закрыты, теперь вновь открываются в большом мегаполисе Шанхай, что ежедневно приводит к сильному смогу — гораздо хуже, чем в прошлом году», — указал Юнхен Ли.

Только 6 из 39 городов северного Китая, подверженных смогу, смогли сократить концентрацию опасных частиц в воздухе во время последней зимней кампании против смога, пришел к выводу Reuters. Средняя концентрация этих частиц с октября 2018 года выросла на 13%.

Аналитик Greenpeace Лаури Милливирта отмечает, что уровень частиц PM2.5 подскочил на фоне роста производства стали, тепловой энергии и цемента в последнем квартале 2018 года.

Эти частицы могут глубоко проникать в легкие и попадать в систему кровообращения, повреждая стенки кровеносных сосудов и способствуя образованию тромбов. Большинство опасных PM2.5 попадают в атмосферу из выхлопных газов, а также при сжигании любого ископаемого топлива.

В Китае стандарт качества воздуха допускает уровень PM2.5 в 35 мкг/м3. Для сравнения — по нормам Всемирной организации здравоохранения среднегодовой уровень РМ2.5 не должен превышать 10 мкг/м3.

Согласно исследованиям медицинского журнала по кардиологии «European Heart Journal», из-за грязного воздуха в Европе ежегодно умирают около 800 тысяч человек и 8,8 миллиона — во всем мире, в том числе 2,8 миллиона — в Китае. Самыми загрязненными городами Земли считаются китайские города Линьфэнь и Тяньин.

Борьба с загрязнением воздуха в Китае продолжится, заявил накануне премьер-министр Ли Кэцян , отметив, что в этом году соответствующие меры только усилятся. Тем временем исследования Китайского университета Гонконга показывают, что борьба с загрязнением воздуха обходится китайской экономике в 267 млрд юаней в год (около 40 миллиардов долларов).

Нищий Китай

Кэцян ранее анонсировал, что власти Китая понижают целевой показатель по темпам экономического роста.

Ориентир роста ВВП на 2019 год установлен в диапазоне 6-6,5%, тогда как в прошлом году цель закрепилась на уровне «около» 6,5%.

Новая нижняя граница в 6% представляет собой минимальные темпы роста ВВП почти за три десятилетия.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что впереди «серьезные», «непредсказуемые» и «более сложные» экономические риски, предупредив своих соотечественников о «готовности к жестким битвам» для достижения «шести стабильностей», которые Пекин определил в качестве своих целей — стабильность в сфере занятости, финансов, внешней торговли, иностранных инвестиций, внутренних инвестиций и ожиданий рынка.

Данные о том, как китайская экономика начала год, «указывают на сильные сдерживающие факторы роста, которые закладывают основу для нестабильного рынка», считает глава отдела экономики Китая в Macquarie Ларри Ху.

«Пока Китай бежит за ростом экономики, загрязнение окружающей среды и бедность отойдут на второй план», — пишет SCMP.

Правительство сделает все возможное, чтобы поддержать рост — будь то снижение налогов, ослабление регулирования или увеличение государственных расходов, отмечает издание.

Напомним, что Китай планирует к 2020 стать страной умеренного достатка населения, для чего ему необходимо побороть нищету. В 2018 году почти 14 млн жителей бедных сельских районов Китая были выведены из нищеты.

В этом году власти Китая выделили на борьбу с бедностью $18,8 млрд, а на охрану окружающей среды — почти $9 млрд