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Аналитик: доллар подорожает на четыре рубля 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Доллар подорожает на четыре рубля в течение весны, заявил «Ура.ру» аналитик финансовой группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский.
По его словам, подорожание российской валюты с начала года на пять рублей по отношению к американской имеет спекулятивный характер — инвесторы придерживают валюту, пока власти США лишь говорят об антироссийских санкции. После их введения инвесторы приступят к продажам в «довольно больших» объемах.
Голубовский уверен, что новые санкции против России будут введены американцами в течение весны, меры не окажутся «катастрофичными», но рубль «держать будут».
«Будет движение доллара вверх. После введения санкций доллар остановится на 68,4», — считает аналитик.
Согласно курсу Центрального банка на сегодня, один доллар стоит 64,6 рубля. Столь дешев он не был с начала августа 2018 года.
Экономика , Центральный банк России
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