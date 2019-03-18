Аналитик: доллар подорожает на четыре рубля

Доллар подорожает на четыре рубля в течение весны, заявил «Ура.ру» аналитик финансовой группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский.

По его словам, подорожание российской валюты с начала года на пять рублей по отношению к американской имеет спекулятивный характер — инвесторы придерживают валюту, пока власти США лишь говорят об антироссийских санкции. После их введения инвесторы приступят к продажам в «довольно больших» объемах.

Голубовский уверен, что новые санкции против России будут введены американцами в течение весны, меры не окажутся «катастрофичными», но рубль «держать будут».

«Будет движение доллара вверх. После введения санкций доллар остановится на 68,4», — считает аналитик.