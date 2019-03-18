Кремль не рассматривал вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму

В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить потери, нанесенные экономике Крыма за время пребывания полуострова в составе Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в пятницу поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам ГД и госсовета Крыма. "Мне не известно, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. А относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждется, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме", — прокомментировал Песков вопрос об инициативе Володина. Также он отметил, что в Кремле впервые услышали о такой инициативе.