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Экономике России предсказали скорый спад 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Российская экономика в ближайшие месяцы может вернуться к спаду в связи с застаревшими проблемами. Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».
В нем отмечается, что в феврале сводный опережающий индекс, позволяющий, в частности, прогнозировать будущее направление экономического развития, снизился с минус 2,9 процента до минус 3,9 процента и четвертый месяц подряд оказался в отрицательной области.
Аналитики отмечают, что в целом экономика России остается в зоне риска. Несмотря на то, что цены на нефть в феврале окончательно отыграли падение конца 2018 года, высокие риски связаны со значительным снижением новых заказов на производство промышленной продукции. Экономисты связывают такие риски с «застаревшей слабостью внутреннего спроса», которая усиливает вероятность негативных сценариев.
В комментарии аналитиков отмечается, что, несмотря на негативный прогноз, приближение спада пока не представляется неизбежным. Так, в середине 2012 года сводный опережающий индекс опускался еще ниже, однако тогда рецессия не произошла.
В феврале Росстат сообщил, что ВВП России показал в 2018 году рекордный за шесть лет рост и увеличился на 2,3 процента. Такой прогноз тем не менее не внушил оптимизма по поводу роста ВВП в 2019 году независимым экспертам. По их мнению, он будет на уровне 1,3 процента. Аналогичные данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития — 1-1,3 процента.
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Комментарии
Экономика , Росстат , ВШЭ , Минэкономразвития
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