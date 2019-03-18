Экономике России предсказали скорый спад

Российская экономика в ближайшие месяцы может вернуться к спаду в связи с застаревшими проблемами. Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

В нем отмечается, что в феврале сводный опережающий индекс, позволяющий, в частности, прогнозировать будущее направление экономического развития, снизился с минус 2,9 процента до минус 3,9 процента и четвертый месяц подряд оказался в отрицательной области.

Аналитики отмечают, что в целом экономика России остается в зоне риска. Несмотря на то, что цены на нефть в феврале окончательно отыграли падение конца 2018 года, высокие риски связаны со значительным снижением новых заказов на производство промышленной продукции. Экономисты связывают такие риски с «застаревшей слабостью внутреннего спроса», которая усиливает вероятность негативных сценариев.

В комментарии аналитиков отмечается, что, несмотря на негативный прогноз, приближение спада пока не представляется неизбежным. Так, в середине 2012 года сводный опережающий индекс опускался еще ниже, однако тогда рецессия не произошла.