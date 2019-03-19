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Зачем Минфину триллионы новых долгов? 

Вести Экономика + ещё 1 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство финансов РФ каждую неделю проводит размещение новых облигаций, а в этом году даже установило несколько рекордов. Зачем Минфину новые долги в таком объеме при профицитном бюджете?
Объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в этом году может превысить триллион рублей и достигнуть отметки в 1,2 трлн руб., считают эксперты. При этом план заимствований намного более амбициозный — это 2,5 трлн руб.
Минфин будет стараться выполнить программу заимствований в полном объеме, но в итоге, когда весь доступный спрос при разумном уровне доходности будет охвачен, план размещений будет пересмотрен в сторону понижения, пишут аналитики BCS Global Markets в макроэкономическом обзоре, подготовленном совместно с GKEM Analytica.
При этом они выделяют три основные группы покупателей ОФЗ, на которых может рассчитывать Минфин в текущем году: российские банки, российские институциональные инвесторы и зарубежные инвесторы. Согласно подсчетам, банки смогут обеспечить чистый спрос на суверенные рублевые облигации в размере 300-400 млрд рублей, институциональные инвесторы — 350-500 млрд руб., доля зарубежных инвесторов в ОФЗ увеличится до 26-27% благодаря спросу в 200-300 млрд руб.
Так зачем же Министерству финансов такие объемы новых долгов, если бюджет имеет едва ли не рекордный профицит?
Эксперты полагают, что амбициозные планы Минфина по заимствованиям могут восприниматься как подготовка к финансированию реального дефицита в ближайшие годы, пишет ТАСС.
"Если предположить, что дефицит будет составлять 1-2% ВВП, то объем чистого привлечения будет находиться на уровне $16-32 млрд в год. Вполне вероятно, в настоящее время Минфин пытается увеличить глубину рынка в ожидании такой ситуации", — говорится в обзоре BCS Global Markets.
Бюджет может стать дефицитным уже к 2020 г., когда ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7% ВВП, и правительство получит право на использование поступающих ресурсов для финансирования различных проектов (в рамках существующего правила). Таким образом, государственные расходы могут быть увеличены в короткие сроки.
Такая точка зрения выглядит вполне правдоподобной. Кроме того, наличие ликвидного долгового рынка является основной развития финансового рынка страны в целом. О планах увеличивать займы именно с целью развития еще несколько лет назад говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Если принять во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию и отсутствие шансов изменить ее в положительную сторону, то российскому правительству целесообразно полагаться в обозримом будущем на собственные ресурсы", — добавляют аналитики.
Между тем, пока на долговом рынке развивающихся стран складывается благоприятная конъюнктура, и Минфин активно пользуется возможностью занять. На прошлой неделе, напомним, был установлен абсолютный рекорд по объему проданных в рамках аукциона ОФЗ. На фоне высокого спроса доходности в понедельник резко пошли вниз.
Индекс локальных облигаций развивающихся рынков от Bloomberg Barclays приближается к рекордному пику, зафиксированному почти год назад, пишет Bloomberg.
И хотя фонды акций получили максимальный со второго квартала прошлого года еженедельный отток, поскольку торговое урегулирование между США и Китаем, вероятно, займет еще не одну неделю, фонды инструментов с фиксированной доходностью привлекают "новые вливания на солидные суммы", свидетельствуют последние данные EPFR Global.
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Экономика , Алексей Моисеев , Правительство РФ , Минфин , Фонд национального благосостояния , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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