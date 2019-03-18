Курс рубля: Американцы поверили в рубль

Рубль укрепился и впервые за семь месяцев достиг уровней в 64,36 за доллар и 73,01 за евро, свидетельствуют данные Московской биржи

Российская валюта впервые приблизилась к отметкам лета прошлого года, которые держались до того, как в августе сообщения о возможном ужесточении санкций США привели к обвалу рубля.

Параллельно в США с 5 по 12 марта количество фьючерсных контрактов на покупку рубля выросло на 16 процентов (3041 контракт), как сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Чистая рублевая позиция (нетто-лонг) на Чикагской товарной бирже к 12 марта составила 22577 контракта, это стало максимальным показателем с конца января прошлого года.

Количество длинных позиций за прошлую неделю выросло на 3081 контракт до 35636, а число коротких позиций поднялось на 40 контрактов до 13059. Рост длинных фьючерсов связывают с дорогой нефтью, а также глобальными тенденциями спроса на риск в условиях стабилизации геополитической обстановки, смягчением риторики федеральной резервной системы ( ФРС ) и Европейского центробанка