Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись

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В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока» 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
В Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Turkstream.
«Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции «Турецкого потока», был сварен в Турции. Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Чёрном море», — указывается в заявлении.
Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич заявил, что в Сербии одобрили строительство ветки газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии, запланировав начало работ на апрель текущего года.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил прогноз гендиректора ООО «Нефтегазстройинформатика», главы Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, согласно которому после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится на 12-13 млрд кубометров в год.
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