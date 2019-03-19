Минфин анонсировал сокращение численности госслужащих

Российские власти в следующем году начнут масштабную реформу государственной службы с сокращением численности и повышением оплаты труда госслужащих до конкурентного уровня в экономике, заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко

По ее словам, численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года, передает РИА «Новости»

Такие меры Нестеренко объяснила необходимостью найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих, по ее словам, — поднять постоянную часть оплаты труда до 60% от фонда оплаты труда, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%. При этом она подчеркнула, что общий объем фонда оплаты труда не изменится.

«Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила Нестеренко, напомнив, что перед правительством стоит задача вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень в экономике.