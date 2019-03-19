Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.50
74.05
73.20
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
68.11
+0.03 Золото
1307.47
+0.11 РТС
1222.02
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1361
+0.0019
04.03
1.1342
15.03
05.03
21.02

Минфин анонсировал сокращение численности госслужащих 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские власти в следующем году начнут масштабную реформу государственной службы с сокращением численности и повышением оплаты труда госслужащих до конкурентного уровня в экономике, заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.
По ее словам, численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года, передает РИА «Новости».
Такие меры Нестеренко объяснила необходимостью найти ресурсы для изменения системы оплаты труда. Главная позиция реформы системы оплаты труда госслужащих, по ее словам, — поднять постоянную часть оплаты труда до 60% от фонда оплаты труда, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%. При этом она подчеркнула, что общий объем фонда оплаты труда не изменится.
«Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила Нестеренко, напомнив, что перед правительством стоит задача вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень в экономике.
В феврале СМИ со ссылкой на данные мониторинга министерства сообщили, что под риском сокращения этой весной находятся 115,7 тыс. работников. Однако Минтруд опроверг эти сообщения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Морская и наземная части «Турецкого потока» соединены в Турции Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2» Путин назвал условие отмены контрсанкций против Евросоюза
Комментарии22
Экономика , Татьяна Нестеренко , Минтруд , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение