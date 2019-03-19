Украина осталась без газа? «Турецкий поток» вышел на сушу

«Газпром» соединил морскую и прибрежную части «Турецкого потока». Строительство газовой трубы из России вышло на финальную стадию: осталось завершить возведение приемного терминала в Турции — и газ пойдет на юг мимо транзитеров.

Работы на морской части «Турецкого потока» завершены. Стык, соединяющий подводную часть трубы и ее прибрежные секции, был сварен в Турции.

Как уточняет оператор проекта компания South Stream Transport, это символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.

Теперь осталось завершить строительство приемного терминала в Кыйыкей (побережье Турции), и газопровод «Турецкий поток» будет полностью готов к запуску, который намечен на конец 2019 года.

«Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра», — поясняется в сообщении оператора.

Ранее аналогичная процедура была проведена на обеих нитках газопровода в российских водах с участком у Анапы.

«Компрессорная станция «Русская», которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации», — уточняет South Stream Transport.

Реджепа Тайипа Эрдогана. Символически работы по укладке морской части газопровода завершились еще 19 ноября в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря в обход транзитеров с планом продолжения до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год рассчитана на турецкий рынок, вторая — аналогичная — на поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Пока же российский газ в Турцию поступает по газопроводу «Голубой поток» и через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по Трансбалканскому коридору. Последний является маршрутом для поставок турецкой Botas и частным турецким импортерам газа. По Трансбалканскому газопроводу частные турецкие компании покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год. Всего в 2017 году поставки газа из РФ в Турцию составили 29,03 миллиарда кубометров.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова 12 марта в интервью болгарскому каналу BTV сообщила, что с 1 января 2020 году поставки газа в Турцию по Трансбалканскому коридору прекратятся и ее страна перестанет быть транзитером на этом направлении. Потери страны от этого она оценила в $110 млн в год. Однако сохранить свои позиции Болгария рассчитывает за счет продолжения второй нитки «Турецкого потока» через ее территорию.

Напомним, российская сторона рассматривала несколько вариантов нового маршрута. Приоритетным стал путь через Болгарию в Южную и Юго-Восточную Европу, в частности в Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

В Болгарии теоретически согласны. Оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» в январе принял окончательное инвестрешение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии. По этой ветке будет поступать газ «Турецкого потока». По итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС две компании, в том числе «Газпром», забронировали 100% будущих объемов поставок.

Однако Россия хорошо помнит печальный опыт с похороненным по вине Софии другим проектом газопровода «Южный поток».

София извлекла «горький опыт» из случившегося с «Южным потоком». По словам Петковой, от Еврокомиссии пока конкретного одобрения на вторую нитку «Турецкого потока» не получено, однако все законодательные нормы соблюдаются, поэтому нет причин для отказа в строительстве.

Посетивший 4 марта Болгарию премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение «Турецкого потока» через Болгарию будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия (ЕК) надежные гарантии беспрепятственной реализации проекта.

В самой Еврокомиссии пока занимают сдержанную и выжидательную позицию.

Еще зимой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что в Брюсселе «следят за развитием событий». «Мы будем применять соответствующие энергетические правила ЕС ко всем трубопроводам без какой-либо дискриминации», — пообещала она.

Между тем 7 марта Сербия одобрила строительство ветки газопровода «Турецкий поток» на своей территории, заявил министр энергетики Александр Антич. Само строительство планируется начать в апреле. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом страны Александром Вучичем 17 января подчеркивал, что Россия готова вложить $1,4 млрд в сербскую инфраструктуру для прокладки «Турецкого потока».