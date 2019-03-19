Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.50
74.05
73.20
Прогноз
25.03 – 01.04
$
64.07
72.99
Индексы и котировки Brent
67.84
–0.26 Золото
1309.38
+0.08 РТС
1219.56
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1359
+0.0016
04.03
1.1342
15.03
05.03
21.02

Украина осталась без газа? «Турецкий поток» вышел на сушу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: TurkStream
«Газпром» соединил морскую и прибрежную части «Турецкого потока». Строительство газовой трубы из России вышло на финальную стадию: осталось завершить возведение приемного терминала в Турции — и газ пойдет на юг мимо транзитеров.
Работы на морской части «Турецкого потока» завершены. Стык, соединяющий подводную часть трубы и ее прибрежные секции, был сварен в Турции.
Как уточняет оператор проекта компания South Stream Transport, это символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.
Теперь осталось завершить строительство приемного терминала в Кыйыкей (побережье Турции), и газопровод «Турецкий поток» будет полностью готов к запуску, который намечен на конец 2019 года.
«Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра», — поясняется в сообщении оператора.
Ранее аналогичная процедура была проведена на обеих нитках газопровода в российских водах с участком у Анапы.
«Компрессорная станция «Русская», которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации», — уточняет South Stream Transport.
Символически работы по укладке морской части газопровода завершились еще 19 ноября в присутствии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря в обход транзитеров с планом продолжения до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год рассчитана на турецкий рынок, вторая — аналогичная — на поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Пока же российский газ в Турцию поступает по газопроводу «Голубой поток» и через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по Трансбалканскому коридору. Последний является маршрутом для поставок турецкой Botas и частным турецким импортерам газа. По Трансбалканскому газопроводу частные турецкие компании покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год. Всего в 2017 году поставки газа из РФ в Турцию составили 29,03 миллиарда кубометров.
Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова 12 марта в интервью болгарскому каналу BTV сообщила, что с 1 января 2020 году поставки газа в Турцию по Трансбалканскому коридору прекратятся и ее страна перестанет быть транзитером на этом направлении. Потери страны от этого она оценила в $110 млн в год. Однако сохранить свои позиции Болгария рассчитывает за счет продолжения второй нитки «Турецкого потока» через ее территорию.
Напомним, российская сторона рассматривала несколько вариантов нового маршрута. Приоритетным стал путь через Болгарию в Южную и Юго-Восточную Европу, в частности в Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
В Болгарии теоретически согласны. Оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» в январе принял окончательное инвестрешение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии. По этой ветке будет поступать газ «Турецкого потока». По итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС две компании, в том числе «Газпром», забронировали 100% будущих объемов поставок.
Однако Россия хорошо помнит печальный опыт с похороненным по вине Софии другим проектом газопровода «Южный поток».
София извлекла «горький опыт» из случившегося с «Южным потоком». По словам Петковой, от Еврокомиссии пока конкретного одобрения на вторую нитку «Турецкого потока» не получено, однако все законодательные нормы соблюдаются, поэтому нет причин для отказа в строительстве.
Посетивший 4 марта Болгарию премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение «Турецкого потока» через Болгарию будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия (ЕК) надежные гарантии беспрепятственной реализации проекта.
В самой Еврокомиссии пока занимают сдержанную и выжидательную позицию.
Еще зимой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что в Брюсселе «следят за развитием событий». «Мы будем применять соответствующие энергетические правила ЕС ко всем трубопроводам без какой-либо дискриминации», — пообещала она.
Между тем 7 марта Сербия одобрила строительство ветки газопровода «Турецкий поток» на своей территории, заявил министр энергетики Александр Антич. Само строительство планируется начать в апреле. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом страны Александром Вучичем 17 января подчеркивал, что Россия готова вложить $1,4 млрд в сербскую инфраструктуру для прокладки «Турецкого потока».
Газета.Ru: последние новости
Строители соединили наземную и морскую часть "Турецкого потока" Адекватна ли цена, которую платит Россия за присоединение Крыма? Путин рассказал, когда Россия отменит контрсанкции
Комментарии
Экономика , Статьи , Дмитрий Медведев , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение