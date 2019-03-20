В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Депутат бундестага Штефан Койтер призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза , поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН . К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов, поэтому их необходимо «срочно прекратить». Об этом он заявил на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума.

Парламентарий также назвал публикации немецких СМИ о Крыме не соответствующими реальной ситуации на полуострове.

«Я могу сказать, что это фейковые новости», — заявил Койтер.

Он отметил, что в ситуации с санкциями необходимо учитывать не только международное право, но и волеизъявление крымчан.

В последнее время в Германии довольно часто высказываются в пользу отмены санкций против России. Всего тремя днями ранее член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Гуннар Линдеманн заявил, что Запад должен признать итоги референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ и, соответственно, снять с России санкции.

Он отметил, что западные санкции наносят ущерб экономике Германии, устанавливая преграды для сотрудничества с Россией. К тому же из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места.

«Санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это право народа. Голосование было демократичным, и нужно его уважать», — подчеркнул Линдеманн.

Кроме того, он обратил внимание, что украинские и российские военные в 2014 году действовали в Крыму «рассудительно и спокойно», благодаря чему удалось избежать жертв и возможной гражданской войны. Депутат также выразил сожаление, что в течение последних пяти лет многие культурные и образовательные программы между Германией и Крымом были свернуты.

«Нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны двигаться», — заявил политик.

Незадолго до этого в таком же ключе высказалась премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она призвала отменить санкции против России и начать критический диалог с ней, сообщал Wirtschaftswoche.

«Я ни в коем случае не хочу закрывать глаза или преуменьшать значение того факта, что отношения Германии и России стали сложными. Но я убеждена, что Германия и Россия вместе заинтересованы в возвращении более тесного партнерства», — отметила Швезиг.

По ее мнению, отмена санкций — один из необходимых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.

На следующий день после этого заявления немецкая блог-платформа Der Globus Deutschland написала, что большинство крымчан после пяти лет пребывания в составе России, как и в марте 2014 года, считают, что не зря стали россиянами.

В заметке напомнили, что пять лет назад этнические русские и местный парламент приняли решение отделиться от Украины, в первую очередь, из-за откровенной антироссийской риторики нового украинского руководства.

Тогда 16 марта 2014 года в Крыму, который тогда еще был украинским регионом, провели референдум по определению статуса полуострова и его административной принадлежности. В голосовании приняли участие 83,1% всех зарегистрированных избирателей, из которых 96,77% высказались за вхождение Крыма в состав России, отметил автор материала Генри Сент-Джордж.

Но западные страны не приняли официальных итогов референдума и обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины. Из-за этого против РФ были введены санкции. Москва неоднократно отвергала все обвинения и приняла ответные меры.

Спустя пять лет российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сейте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.

Там призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан.

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — подчеркнули в МИД.

В свою очередь, председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что крымчане уже сделали свой выбор и на это ничто не сможет повлиять: ни санкции, ни давление, ни угрозы.