Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева

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Уход Назарбаева может негативно отразиться на развитии ЕАЭС, заявил сенатор 

Р-Спорт 35 минут назад
Уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может негативно отразиться как на отношениях страны с Россией, так и будущем развитии Евразийского экономического союза, считает российский сенатор Игорь Морозов.
Названа возможная причина отставки Назарбаева с поста президента Казахстана
"Уход Назарбаева в отставку осложнит и без того непростую ситуацию в Казахстане. В первую очередь это может отразиться на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на отношениях с Россией", — сказал Морозов РИА Новости.
Он пояснил, что именно Назарбаев был инициатором идеи Евразийского экономического союза и локомотивом того, что "мы сейчас называем интеграцией на постсоветском пространстве".
"И сегодня ни в правительстве Казахстана, ни в парламенте равной замены ему нет. Поэтому мы должны просчитывать последствия ухода Назарбаева для будущего развития и ЕАЭС, и ОДКБ, и ШОС", — заявил сенатор.
При этом, отметил Морозов, сторонников развития отношений с ЕС и США сегодня в Казахстане "больше, чем достаточно".
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