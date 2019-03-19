США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. передает ТАСС

Отмечается. что США также исключили из своего черного списка по Боливарианской Республике 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

Ранее в конгресс США внесли законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.