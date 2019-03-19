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США ввели новые санкции против Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: Reuters
США ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. передает ТАСС.
Отмечается. что США также исключили из своего черного списка по Боливарианской Республике 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.
Ранее в конгресс США внесли законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Также Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу.
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