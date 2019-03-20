В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Ранее украинские СМИ опубликовали заявление Климкина, согласно которому Россия попробует организовать новую "газовую войну" после истечения действия договоренности по транзиту газа через Украину.

"Мне кажется, что он хочет выдавать желаемое за действительное. Мне непонятно выражение "новая газовая война" — у нас и старой не было. Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала "войну", не было. Это изначально провокационная речь", — заявил Ананских RT.

Он отметил, что со стороны Украины происходит "попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора".

"Россия сделала рыночное предложение Украине по транзиту газа, а Украина отказывается и пытается перевести это в политическую плоскость. Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма", — сказал депутат.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Следующие трехсторонние консультации запланированы на май.