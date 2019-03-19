На Украине под угрозой потери денег МВФ запутались в долгах

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит программу предоставления кредитов Киеву и свое решение о выделении транша в 3,9 миллиарда долларов в мае-июне. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Радио НВ», передает УНИАН.

По ее словам, на прошлой неделе свою работу на Украине завершила техническая миссия МВФ, вскоре ожидается еще одна — по вопросу реформирования фискальной службы. Также на Украину должна прибыть оценочная миссия.

Министр финансов указала, что МВФ обеспокоило отклонение поправки в УК Украины о наказании за незаконное обогащение, а также задержка с запуском масштабной приватизации. Однако, считает чиновница, «подавляющую часть вещей, которые мы должны были выполнить на сегодняшний день, мы выполняем».

Маркарова также заявила, что Украине в 2019 году требуется одолжить четыре миллиарда долларов. «В бюджете на этот год 418 миллиардов гривен заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета», — цитирует ее слова Finclub.net.

При этом в конце февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что на погашение долгов планируется отдать только четверть государственного бюджета, который составляет 1,3 триллиона гривен.

О том, что Конституционный суд Украины отменил статью уголовного кодекса о незаконном обогащении, сообщалось 26 февраля. Инстанция сочла, что статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая подозреваемого предоставлять доказательства законности своих источников дохода.

После этого МВФ, посол США и глава представительства ЕС на Украине направили в профильный комитет Верховной рады письмо с требованием пересмотреть все зарегистрированные законопроекты о незаконном обогащении, сообщал ТАСС . В письме указывалось, что все документы, в том числе президентский проект, несовершенны.

Создание системы антикоррупционного законодательства было одним из главных условий, на которых МВФ согласился предоставлять Киеву кредиты. В 2018 году Украину лишили транша в размере 1,9 миллиарда долларов из-за невыполнения другого условия — повышения цены на газ на треть. Однако в итоге в декабре Киеву все же одобрили кредит в 3,9 миллиарда долларов с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы. Часть транша в размере 1,4 миллиарда уже поступила на Украину.