Junge Welt (Германия): НАТО хочет Крым

НАТО призвала Россию к годовщине объединения вернуть полуостров Украине. Предварительным условием «нормализации» любого рода или ведения бизнеса в обычном ключе является уважение международного права со стороны России, говорится в опубликованном в Брюсселе заявлении 29 стран-членов НАТО.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что в Крыму нарушаются права, в особенности права крымских татар. Среди дальнейших требований НАТО — прекращение наращивания вооружений в Крыму, освобождение всех политических заключенных (имеются в виду проукраинские активисты) а также украинских моряков, задержанных 25 ноября при попытке прорыва через Керченский пролив.

В то, что Россия пойдет на выполнение этих требований, в НАТО всерьез никто не верит. Москва регулярно заявляет, что крымский вопрос в 2014 году был решен навсегда, и ссылается на то, что на референдуме 16 марта 2014 года 96% жителей проголосовали за вступление в состав России. То, что НАТО призывает Россию к отступлению, не предлагая какого-либо решения для переговоров, показывает, что коллективный Запад хочет сохранить лицо, хотя, по всей видимости, уже исчерпал возможности в отношении санкций.

А критика «российского вооружения» говорит между строк о том, что, несмотря на масштабные демонстрации военной мощи в Черном море, где практически постоянно проходят военные учения НАТО вместе с оставшимися украинскими ВМС, НАТО сейчас, по всей видимости, не способна отвоевать Крым для Киева. Самостоятельно Украина с этим точно не справится.

«Российское вооружение» современными противокорабельными комплексами «Бастион» и «Калибр», усиление Черноморского флота новыми частями, размещение систем ПВО С-400 наземного базирования и средств электронного ведения военных действий, по всей вероятности, оказывает сдерживающее воздействие.

Россия демонстративно не заметила требования НАТО и ЕС. Президент Владимир Путин в годовщину передачи Крыма принял участие в видеоконференции, приуроченной к открытию двух новых ТЭC. Некоторое время назад именно из-за них в новостные заголовки попал концерн «Сименс» (Siemens), поставивший газовые турбины вопреки предписаниям. Согласно документации, турбины предназначались для ТЭC на Кубани, но ее строительство было приостановлено. Оператор крымских электростанций выкупил турбины.

Между тем Россия утверждает, что может производить такие турбины самостоятельно. Тем временем «Сименс» продал замешанную в сделке петербургскую «дочку» одному российскому государственному концерну. Мюнхенский концерн не собирается уходить с российского рынка. Всего несколько дней назад он подписал с российским министерством транспорта меморандум о сотрудничестве при строительстве высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом на Урале. Между Москвой и Санкт-Петербургом давно уже успешно курсируют «Сапсаны» — российские клоны немецких высокоскоростных поездов ICE, оборудованные системами кондиционирования.