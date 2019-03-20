Разрешение на использование алюминиевой электропроводки в жилых домах вступает в силу

Изменения свода правил проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий, разрешающие использование электропроводов из алюминиевых сплавов, вступают в силу 20 марта. Это следует из приказа Минстроя , опубликованного на сайте министерства.

"Изменение к своду правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" Дата введения — 20 марта 2019 года", — говорится в документе.

В 2003 году использование электропроводов из алюминиевых сплавов было запрещено из соображений безопасности. Как ранее сообщал ТАСС, предложение о возобновлении использования алюминиевой проводки внесла компания "Русал" , которая начала работу по изменению нормативов в 2016 году. По мнению компании, современные алюминиевые сплавы могут использоваться для производства электрической проводки. С 20 марта 2019 года Минстрой разрешает использование проводки с жилами из алюминиевой катанки (проволоки круглого сечения) определенных марок — 8176 и 8030 — для проектирования и монтажа электросетей.

"Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 по ГОСТ Р 58019, шинопроводами с медными шинами", — говорится в документе.

Помимо внутренних электросетей свод правил разрешает использовать проводку из алюминиевых сплавов в отдельных групповых линиях питания электроплит в жилых домах, а также в "замоноличенных" групповых сетях в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или пустотах строительных конструкций. Также приказ Минстроя устанавливает минимальную толщину алюминиевых проводов для различных типов электросетей и определяет особенности их монтажа.

Массовое возобновление использования алюминиевой проводки под вопросом

Массовое возобновление использования проводки из алюминиевых сплавов в строительстве жилых домов будет зависеть от ее безопасности и соотношения цены и качества, считают застройщики, опрошенные ТАСС

"Преимущество кабельной продукции из алюминия — более низкая стоимость по сравнению с медью. Однако по техническим характеристикам, таким как меньшее сечение проводника и более надежное соединение при монтаже, медь предпочтительнее. Поэтому при проектировании объектов решения по-прежнему будут приниматься на основании критерия соотношения "цена-качество", — сообщил ТАСС заместитель генерального директора по девелопменту ГК МИЦ Александр Байкин.

В свою очередь в компании ПИК, которая на сегодня является крупнейшим девелопером жилья в России, отметили, что пилотные проекты по применению алюминиевой проводки будут запущены в течение 2019 года. Однако вопрос о массовой эксплуатации такой проводки будет приниматься по результатам эксперимента.

"Современные алюминиевые провода позволяют снизить затраты на выполнение систем электроснабжения при условии соблюдения еще на этапе проектирования всех ограничений, связанных с расчетами токов питающих линий и выполнения безопасных и отказоустойчивых соединений. Мы планируем начать пилотное применение уже в этом году. Говорить о массовом внедрении можно будет только после получения результатов с первых проектов. Впрочем, уже сегодня мы видим существенное ограничение в использовании таких проводников внутри квартиры. Такие проводки недоступны для осмотра и обслуживания", — считает вице-президент ПИК по проектированию Алексей Алмазов.

В группе компаний "Гранель" ТАСС также указали на более низкую стоимость алюминиевой продукции, но при этом отметили, что на конечной стоимости жилья для покупателя это никак не отразится.

"По сравнению с медной алюминиевая проводка будет стоить дешевле примерно на 30%, но на цену квадратного метра это сильно не повлияет", — считает директор по развитию компании Андрей Цвет.

Опасный контрафакт

Эксперты, опрошенные ТАСС, в свою очередь отмечают, что решение использовать алюминиевую проводку неоднозначное из— за обилия контрафакта на строительном рынке. По словам директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, безопасность алюминиевой проводки обеспечивается неукоснительным соблюдением технологий, при этом сложно гарантировать, что все провода, представленные на рынке, будут изготовлены именно таким способом.

"Я считаю, что эта норма была пролоббирована производителями алюминия под соусом того, что они терпят страшные убытки от санкций. Безусловно, существующие материалы более безопасны и эффективны, но алюминий — это ломкая субстанция. Безусловно, крупные производители могут обеспечить определенный уровень материалов, который не будет быстро приходить в негодность. Но с учетом того, что на строительном рынке довольно большое количество контрафакта, есть опасность, что придут на рынок и другие производители", — отметила Разворотнева.

На сложность контроля качества электропроводки из алюминиевых сплавов указывает и генеральный директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин

"На мой взгляд, риски все-таки есть, потому что неслучайно запретили в свое время использовать алюминий. И большой вопрос, кто проконтролирует, что при строительстве будут использоваться правильные алюминиевые сплавы, а не дешевая проводка, купленная на рынке. Я очень боюсь, что будет появляться проводка, которая этим требованиям не соответствует, а проверить это будет достаточно тяжело", — сказал эксперт.

Еще один источник в строительной отрасли в ответ на запрос ТАСС указал на нецелесообразность применения алюминиевых проводов в многоквартирных домах из-за возможных энергопотерь.