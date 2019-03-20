Максим Топилин рассказал Госдуме о борьбе с бедностью

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе "правительственного часа" в Госдуме подробно доложил депутатам о реализации поручений главы государства. В первую очередь речь шла о выполнении задачи по борьбе с бедностью.

Круг тем, которые обсудили депутаты и министр, оказался широким — от поддержки семей с детьми и борьбе с безработицей до доходов пенсионеров. Топилин, как отметили в ГД, прекрасно подготовился к разговору с депутатами, ответив на все вопросы. "Правительственному часу" предшествовала тщательная проработка всех тем с фракциями.

Напомним, что в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поставил главную задачу перед правительством: не только бороться с бедностью, но и победить ее. Ряд конкретных поручений был дан в Послании Федеральному собранию. Эта тема и стала основной в ходе дискуссии в ГД.

Работая над мерами для победы над бедностью, решено было уделить первоочередное внимание семейным россиянам. "Статистика показывает, что около 23 процентов — это уровень бедности в семьях с детьми", — привел данные Топилин. Новый пакет документов для их поддержки частично подготовлен, а часть решений уже реализуются. В частности, увеличена выплата неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства. Выплата с 1 июля этого года составит 10 тысяч вместо ранее установленных 5,5 тысяч рублей, заявил Топилин. Эта мера коснется почти полумиллиона тысяч семей.

На поддержку семьям с низким доходом также направлен новый законопроект, который внесен в кабмин. Как рассказал министр, пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума (на человека). И после изменений доля получателей пособий существенно возрастет — с 45 до 70 процентов семей, в которых рождается первый и второй ребенок.

В ближайшее время также будут приняты решения, связанные с налоговыми льготами для семей с детьми по погашению ипотечных кредитов. Мера начнет действовать с этого года в отношении семей, где родился третий или последующие дети.

"Реализация предложенных мер позволит нам продвинуться и изменить ситуацию по снижению бедности", — заявил Топилин.

Кроме того, начал отрабатываться адресный механизм поддержки семей. "Важно дойти до каждой семьи и разработать для нее индивидуальный план вывода из сложного положения, — сказал министр. — Где-то нет работы, где-то не хватает образования, где-то это просто многодетность. Поэтому задача заключается в том, чтобы такую программу построить в каждом регионе".

Система поддержки, которая пока отрабатывается в "пилотных" регионах, предусматривает материальную помощь, исходя из конкретных проблем россиян. В арсенале министерства также программы переобучения, поддержка занятости и т.п. В новом бюджете РФ на три года предполагается прописать финансирование данной программы на федеральном уровне.

В весеннюю сессию 2020 года Минтруда собирается внести законопроект о новой потребительской корзине, рассказал также министр. Нововведения должны вступить в силу 1 января 2021 года. Предполагается улучшить качество минимального набора продуктов питания — в "корзину" добавят молочные продукты, овощи, фрукты и т.п.