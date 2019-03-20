Россия приняла решение по транзиту газа через Украину

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, с начала следующего года «Нафтогаз» передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору, которому нужно будет подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа.

«Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: "Либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать"», — сказал он.

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в 2019 году. Ранее Коболев заявил, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной после 2019 года.