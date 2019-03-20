Россия приняла решение по транзиту газа через Украину

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Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину 

Lenta.ru 11 часов назад
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, с начала следующего года «Нафтогаз» передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору, которому нужно будет подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа.
«Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: "Либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать"», — сказал он.
Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в 2019 году. Ранее Коболев заявил, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной после 2019 года.
До этого министр энергетики России Александр Новак говорил, что Москве невыгоден транзит газа через территорию Украины. По его словам, из-за устаревшей газотранспортной системы украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов — например, «Ямал — Европа» или «Северный поток-1».
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Экономика , Видео , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром
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