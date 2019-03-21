Россия на следующей неделе поставит несколько тонн лекарств в Венесуэлу

Россия на следующей неделе начнет поставлять лекарства в Венесуэлу объемом по несколько тонн, сообщил в среду президент Боливарианской Республики Николас Мадуро

"Власти России объявили, что на следующей неделе в Венесуэлу будут доставлены несколько тонн различных лекарств и фармацевтических веществ. Это будет происходить на регулярной основе, неделя за неделей", — сказал Мадуро в ходе мероприятия, посвященного перезапуску программы по развитию фармацевтики в Венесуэле.

Трансляция выступления велась в его аккаунте в Twitter

По словам Мадуро, на сегодняшний день его страна обеспечивает себя лекарствами на 70%. Среди ключевых международных партнеров Венесуэлы, которые, как ожидается, помогут ей с поставками недостающих населению лекарств, президент выделил Россию, Иран, Белоруссию, Китай и Турцию.

"Нас связывают отношения мощного альянса", — подчеркнул Мадуро.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков глава Национальной ассамблеи, продконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.