Названы самые ленивые регионы России

Меньше всего в неделю работают жители Республики Алтай. Об этом RT рассказали в Федеральной службе государственной статистики

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно).

Наиболее трудолюбивыми оказались севастопольцы — там этот показатель составляет 39 часов в неделю.

В среднем по стране россияне работали 37,1 часа. Уточняется, что российские мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Ранее сообщалось, что около трети россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы или программы. Более того, около трети россиян также опасаются, что и их дети после получения образования не смогут найти работу, так как российская система образования не готовит к этому детей.

В феврале стало известно, что уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами. В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента.