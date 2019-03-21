Ударники страны: кто перерабатывает в России

Стало известно, какие регионы в России имеют самую продолжительную рабочую неделю, а какие напротив самую короткую. Наиболее трудолюбивыми оказались севастопольцы, они работают 39 часов в неделю. Меньше всего работают на Алтае.

По информации Росстата за третий квартал 2018 года, средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа, передает RT.

Самый трудолюбивый регион — Севастополь. Там работают 39 часов в неделю. За ним следуют Калмыкия (38,8), Воронежская облаcть (38,8) и Еврейская автономная область (38,8). Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю.

Меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. На втором месте среди самых «ленивых» регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1). Этот показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.

Александр Щербаков. На продолжительность рабочей недели влияет множество факторов, сказал RT профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

«Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех. Кроме того, имеют значение климатические особенности каждого региона», — сказал он.

По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

По производительности труда Россия отстает и уступает Чили и Польше. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch Россия по этому показателю спустилась с 32-го на 34 место.

Ранее Минтруд назвал регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы. Кстати, в Севастополе зарегистрирован наиболее низкий уровень безработицы — 0,2%. Примерно такой же результат зафиксирован в Ленинградской области (0,3%), а также в Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%).

На начало года самый высокий показатель уровня безработицы зафиксирован в Ингушетии (8,7%). В Чечне отмечался уровень 8%. Значительное число официально безработных было также зарегистрировано в Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия, Алтай и в Чукотском автономном округе (2,2%).

В целом 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 млн граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году. На начало года уровень регистрируемой безработицы в целом по России составил 0,9% от общей численности рабочей силы.

В феврале безработица осталась на отметке в 4,9%. По методологии Международной организации труда не работают порядка 3,7 млн россиян в возрасте от 15 лет и старше.

Кроме того, стало известно, что треть россиян боится потерять работу из-за развития искусственного интеллекта. К таким выводам пришла международная консалтинговая компаниия Boston Consulting Group (BCG). Регулирование использования ИИ для защиты рабочих мест в России считают необходимым 56% опрошенных, а 32% полагают, что современная система образования не готовит детей к рынку труда будущего.

Что касается графика работы, то 43% жителей страны он устраивает, посчитал портал Rabota.ru. Другим положительным фактором стала стабильность компании (40% респондентов), третьим — расположение работы, его отметили 36 процентов опрошенных.

При этом уровень зарплаты не устраивает 19% россиян, а 30% населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами, отмечалось в исследовании.

По оценке Росстата , падение реальных доходов россиян по итогам 2018-го составило 0,2%. Последний раз реальные доходы россиян росли только в 2013 году, когда они поднялись на 4%.

Ведомство также выяснило, что бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими по сравнению с теми, кто считает свои доходы высокими или средними. Оказалось, что 47% опрошенных, имеющих низкий заработок, испытывают чувство одиночества, при этом 20% из них — очень часто.