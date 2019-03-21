Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
64.00
72.75
72.95
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
68.23
–0.16 Золото
1317.80
+0.00 РТС
1237.23
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
21.03
1.1401
+0.0090
06.03
1.1311
18.03
07.03
24.02

В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым зампредом Совета Федерации Николаем Фёдоровым.
Он выразил уверенность в том, что скоро товарооборот между странами достигнет $10 млрд
«То, что это пока не произошло, зависит не от нас с вами. Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьёзные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне. По нашим расчётам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений, введённых в ответ на санкции ЕС, превысили €1 млрд
Как заявляли в Словакии, антироссийские санкции нанесли значительный ущерб экономике страны.
RT на русском: последние новости
В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока» Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Путин: Россия снимет ответные меры после отмены санкций ЕС
Комментарии
Экономика , Николай Федоров , Петер Сийярто , МИД , ЕС , Совет Федерации
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение