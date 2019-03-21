Назван долг иностранных государств перед Россией

Обязательства иностранных государств перед Россией, с учетом советских долгов, на 1 февраля 2019 года составляли 39,2 млрд долларов, следует из проспекта к евробондам Минфина

Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении «Интерфакса»

По данным на начало 2016 года «советские» долги перед Россией составляли 34 млрд долларов.

Ранее Минфин открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро).

В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин провел размещение новых 11-летних евробондов на 1,5 млрд долларов, также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму 2,5 млрд долларов. В ноябре Минфин разместил семилетние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года.

В бюджете России на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до 3 млрд долларов.