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Назван долг иностранных государств перед Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обязательства иностранных государств перед Россией, с учетом советских долгов, на 1 февраля 2019 года составляли 39,2 млрд долларов, следует из проспекта к евробондам Минфина.
Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении «Интерфакса».
По данным на начало 2016 года «советские» долги перед Россией составляли 34 млрд долларов.
Ранее Минфин открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро).
В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин провел размещение новых 11-летних евробондов на 1,5 млрд долларов, также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму 2,5 млрд долларов. В ноябре Минфин разместил семилетние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года.
В бюджете России на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до 3 млрд долларов.
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Экономика , Минфин , Интерфакс
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