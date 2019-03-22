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Минфин подсчитал долги перед Россией со времен СССР 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
По состоянию на 1 февраля 2019 года сумма долгов иностранных государств перед Россией, как правоприемницей Советского Союза, составляет 40 миллиардов долларов.
Три года назад эта сумма достигала 34 миллиардов долларов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минфина. Россия взяла на себя обязательство обслуживать внешние долги СССР и получила право на взыскание его долгов.
Ранее сообщалось, что Минфин 21 марта начал принимать заявки на размещение евробондов. Министерство разместило новые облигации в долларах, сроком погашения до 2035 года. Кроме того, ведомство довыпустило евробонды в евро со сроком погашения в 2025 году.
Всего в бюджете текущего года предусмотрено внешних заимствований на три миллиарда долларов.
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