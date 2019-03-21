Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта запрещает ввоз в Россию через Белоруссию турецких яблок, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано

"В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию "санкционной" продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок, происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь", — сообщила Мелано.

Она указала, что российское ведомство неоднократно обращало внимание белорусских коллег на необходимость проведения мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран, "растаможенной" в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию.

В то же время, указала представитель Россельхознадзора, случаи ввоза продукции из Белоруссии в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются.

"Так, в марте текущего года отмечено резкое увеличение поставок на территорию Российской Федерации свежих яблок, которые, согласно документам, были произведены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной", — сообщила Мелано.