Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.16
$
64.10
72.66
72.74
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
67.14
–0.33 Золото
1311.56
–0.00 РТС
1225.90
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1308
+0.0126
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«В феврале—марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался», — говорится в сообщении.
При этом регулятор отметил, что отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы.
Ранее, 8 февраля, ЦБ также сохранил ставку на уровне 7,75%. До этого 14 декабря прошлого года Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых. 14 сентября ЦБ повысил ставку впервые с декабря 2014 года.
В ноябре 2018 года глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки ЦБ. По ее словам, оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создаёт условия для смягчения денежно-кредитной политики в будущем.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП в 2019 году Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд Путин призвал Генпрокуратуру уделить внимание контролю за использованием средств на нацпроекты
Комментарии2
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение