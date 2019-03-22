ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«В феврале—марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался», — говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы.

Ранее, 8 февраля, ЦБ также сохранил ставку на уровне 7,75%. До этого 14 декабря прошлого года Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018 году — на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых. 14 сентября ЦБ повысил ставку впервые с декабря 2014 года.