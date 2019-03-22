ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году

Банк России понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2%, говорится в материалах ЦБ.

«По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте—апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%», — сообщил ЦБ.

В Банке России добавили, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% во втором полугодии 2019 года. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда будут исчерпаны эффекты ослабления рубля в 2018 году и повышения НДС.

По данным ЦБ, годовой темп прироста потребительских цен в феврале увеличился до 5,2% против 5% в январе, а, по оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.

22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.