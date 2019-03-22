Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.20
$
64.10
72.66
72.85
Прогноз
25.03 – 01.04
$
63.50
72.00
Индексы и котировки Brent
67.14
–0.33 Золото
1311.56
–0.00 РТС
1224.78
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1308
+0.0126
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 5 46 минут назад
Фото: ТАСС
Банк России понизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2%, говорится в материалах ЦБ.
«По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте—апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%», — сообщил ЦБ.
В Банке России добавили, что квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% во втором полугодии 2019 года. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда будут исчерпаны эффекты ослабления рубля в 2018 году и повышения НДС.
По данным ЦБ, годовой темп прироста потребительских цен в феврале увеличился до 5,2% против 5% в январе, а, по оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.
22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд Путин призвал Генпрокуратуру уделить внимание контролю за использованием средств на нацпроекты
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение