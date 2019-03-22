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США и Британия дали России в долг 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 70 процентов еврооблигаций, размещенных Минфином России 21 марта, были выкуплены Великобританией, еще 20 процентов евробондов приобрели инвесторы из США. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, пишет РБК.
Облигации были выпущены в долларах и евро. В общей сложности Россия продала евробондов в долларах на три миллиарда и евробондов в евро на 750 миллионов. Часть долларовых евробондов (на сумму около 330 миллионов долларов) приобрели инвесторы из России. Долларовый выпуск предполагает погашение в 2035 году, евровый — в 2025-м.
Нынешнее размещение евробондов стало крупнейшим из единовременных размещений с момента введения санкций в 2014 году, отметил Силуанов. По его словам, объем заявок на приобретение долларовых бумаг более чем в два раза превысил объем размещения. Количество заявок на приобретение долговых бумаг в евро превысило объем размещения в четыре раза.
В последний раз Минфин размещал евробонды в конце ноября 2018 года. Тогда объем размещения составил миллиард евро. До этого облигации в евро размещались в сентябре 2013-го.
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Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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